19 detentos voltam ao sistema prisional após 'saidinha' em Franca

Em Franca, 19 presos do regime semiaberto foram beneficiados pela saída temporária autorizada pelo Poder Judiciário. O benefício, previsto na Lei de Execução Penal, começou a valer na terça-feira, 11, e terminou nesta segunda-feira, 17, seguindo as determinações da Portaria Deecrim 02/2019, que regulamenta as datas dessas permissões no Estado de São Paulo.

A Secretaria da Administração Penitenciária informou, por meio de nota, que todos os 19 presos cumpriram com as regras da "saidinha" e retornaram para o sistema prisional dentro do prazo estabelecido. Sendo assim, os detentos poderão usufruir do benefício no mês de junho novamente.

A saída temporária, popularmente conhecida como "saidinha", é concedida a presos que apresentam bom comportamento e já cumpriram uma parte da pena. Seu objetivo principal é fortalecer os laços familiares e facilitar a ressocialização.