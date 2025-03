Homem é preso com mais de 10 mil maços de cigarros na região

Um homem foi preso após ser flagrado transportando dez mil maços de cigarros contrabandeados em um furgão nesta quarta-feira, 19, na rodovia Brigadeiro Faria Lima, em Barretos, município a 148 km de Franca.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a abordagem aconteceu no km 437,5 da rodovia, durante uma operação para coibir crimes como contrabando e tráfico.

Os policiais suspeitaram do veículo e decidiram vistoriar a carga. Encontraram caixas com cigarros de origem paraguaia na parte traseira do veículo.