Um dia após ser liberado, banheiro do terminal sofre vandalismo

Na noite da mesma terça, vândalos destruíram o encanamento de uma das privadas, agravando ainda mais a situação. Este episódio se soma a uma série de atos de vandalismo registrados no terminal.

Abaixo, veja a lista de atos de vandalismo registrados no terminal fornecida pela empresa São José:

- Setembro/24 – Roubo de parte da fiação elétrica;

- Setembro/24 – Danificação de lixeiras;

- Outubro/24 – Quebra da porta do banheiro masculino;

- Outubro/24 – Danificação das lixeiras do terminal;

- Outubro/24 – Danificação das válvulas hídricas do banheiro masculino;

- Novembro/24 – Mictório do banheiro masculino entupido;

- Dezembro/24 – Danificação de 4 válvulas hídricas do banheiro masculino;

- Janeiro/25 – Vandalismo na maçaneta do banheiro masculino;

- Janeiro/25 – Roubo de torneira do banheiro feminino;

- Fevereiro/25 – Vandalismo nos suportes de papel higiênico do banheiro feminino;

- Fevereiro/25 – Furto de torneiras do banheiro masculino;

- Fevereiro/25 – Vandalismo na maçaneta da sala de entrada;

- Fevereiro/25 – Mictório e sanitários do banheiro masculino entupidos;

- Fevereiro/25 – Vandalismo na maçaneta do banheiro masculino;

- Fevereiro/25 – Roubo de torneira do banheiro feminino;

- 7 de março/25 – Mictório e sanitários do banheiro masculino entupidos;

- 19 de março/25 – Quebra do vaso sanitário do banheiro masculino.