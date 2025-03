Lucas Mariano de volta? 'É um jogador que sempre interessa'

O presidente do Franca Basquete, Luís Aurélio Prior, disse nesta quarta-feira, 19, que Lucas é um jogador que sempre interessa, mas garante que não há nenhuma negociação em andamento. “Lucas Mariano é um jogador que sempre interessará. Não estamos negociando com ele, até porque nosso foco agora é a BCLA (Basketball Champions League Americas) e a NBB (Novo Basquete Brasil)”, disse.

O jogador foi contratado pelo Flamengo dias antes de sua suspensão, mas não pôde atuar pelo clube carioca. Com a aproximação do fim de sua punição, rumores sobre seu retorno ao basquete francano rondam a cidade.

Lucas Mariano mora em Franca e é irmão do pivô da equipe francana, Nathan Mariano.

O teste

O material coletado para exame de doping ocorreu no dia 7 de janeiro de 2023, na partida pela 12ª rodada do NBB, entre Sesi Franca e São Paulo. O pivô, apesar de não jogar a partida por conta de uma lesão no pé direito, foi um dos jogadores escolhidos para o teste. Na lista de substâncias constavam: sibutramina, que auxilia na perda e no controle de peso; furosemida e hidroclorotiazida, diuréticos utilizados para a redução da retenção de líquidos.

Ao término daquela temporada, o pivô não renovou com o Franca, por conta de uma proposta do Flamengo. Desde então, o jogador cumpre a punição.