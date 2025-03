'Segurei meu filho morto, mas ele voltou à vida', diz mãe de Davi

O Hospital São Marcos de Morro Agudo foi palco de um episódio surpreendente e comovente que abalou médicos, enfermeiros e familiares. Um menino chamado Davi, de apenas 1 ano e 4 meses, dado como morto após um afogamento, voltou a apresentar sinais vitais momentos depois da declaração oficial de seu óbito.

A mãe da criança, Rosimara, conhecida carinhosamente como Rosinha pelos colegas do hospital onde trabalha como técnica de enfermagem, viveu um dos momentos mais dramáticos de sua vida. Segundo relatos dos profissionais envolvidos, a tragédia aconteceu enquanto ela enchia uma pequena piscina em sua casa, localizada na Vila dos Cabritos, em Morro Agudo. Durante um período de aproximadamente 30 minutos, o menino ficou sob os cuidados de outra pessoa. Quando a mãe retornou, encontrou seu filho já submerso e sem sinais de vida.

Desesperados, ela e o marido correram com a criança para o hospital, onde foram recebidos pela equipe médica de plantão. A médica responsável pelo atendimento inicial constatou que o menino chegou sem pupilas reativas; ou seja, as pupilas não respondiam a estímulos luminosos. Além disso, estava sem respiração e com a pele arroxeada, sinais de óbito.

Reanimação e declaração de óbito