Traficante que negociava drogas via PIX pelo celular é preso

Uma operação de combate ao tráfico de drogas na manhã desta quarta-feira, 19, prendeu em flagrante um homem de 35 anos. A ação, conduzida pela Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Franca teve como alvo um discreto apartamento no bairro Jardim Aviação. O local, que à primeira vista parecia apenas mais um imóvel residencial, escondia uma rotina suspeita que levantou o alerta das autoridades.

Tudo começou com uma denúncia anônima que indicava uma movimentação fora do comum no endereço. O Setor de Investigação da Dise passou a monitorar o apartamento, constatando que diversas pessoas entravam e saíam rapidamente, um comportamento típico de pontos de venda de entorpecentes. Diante das evidências, os investigadores solicitaram um mandado de busca e apreensão à Justiça, o que possibilitou a ação policial desta manhã.

Ao adentrar no imóvel, os agentes encontraram um total de R$ 1.317, um telefone celular e seis porções de maconha, totalizando 34 gramas. No entanto, o que realmente incriminou o suspeito foi o conteúdo do aparelho telefônico. Durante a análise preliminar, foram identificadas diversas conversas relacionadas à comercialização de drogas, incluindo mensagens com negociações detalhadas e até o fornecimento de uma chave PIX para pagamento.