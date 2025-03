Homem tenta fugir, joga tijolos de maconha em terreno e é preso

A Polícia Militar prendeu dois jovens após uma tentativa de fuga e por posse de tijolos de maconha na noite desta terça-feira, 18, na rua Professor Luís Martins Rodrigues Filho, no Jardim Luiza, na região Norte de Franca.

Segundo o boletim de ocorrência, dois rapazes, de 25 e 29 anos, estavam próximos a um Chevrolet Corsa preto, quando um deles, ao avistar a viatura, correu imediatamente para dentro de um condomínio de prédios.

Enquanto um agente detinha o homem de 25 anos, que permaneceu no local, o outro policial seguiu o de 29 anos, que fugia pelo corredor do prédio. Durante a fuga, ele foi flagrado jogando quatro tijolos de maconha pela janela do banheiro do apartamento. A droga caiu em um terreno baldio ao lado do condomínio.

Antecipando uma possível tentativa de fuga pelos fundos, um policial da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) se posicionou na parte de trás do prédio. Os agentes ordenaram que ele saísse do apartamento. Diante da recusa, destrancaram a porta com o auxílio de um canivete para finalmente prendê-lo.

As buscas continuaram. Dentro do apartamento, os policiais encontraram a chave do Corsa preto ao lado da televisão, além de duas porções de maconha armazenadas em um saco plástico tipo ziplock. Com o jovem de 25 anos, foram apreendidos um celular e R$ 70,00 em dinheiro, enquanto o de 29 anos estava com um aparelho celular. A equipe retornou ao terreno baldio e recuperou os tijolos de maconha descartados pelo suspeito.

Ao serem questionados, os detidos alegaram que estavam no apartamento apenas para uso pessoal da droga. A polícia já tinha conhecimento de que um deles possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas, enquanto o segundo acumulava outras passagens pela Justiça.

A investigação prosseguiu em uma área de mata na Rua Nelson Já Paulo, onde havia informações de que o suspeito de 29 anos escondia uma grande quantidade de entorpecentes. Apesar das buscas, nada foi localizado.

Os suspeitos receberam voz de prisão por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Algemados para evitar qualquer tentativa de fuga, foram encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde tiveram a prisão em flagrante decretada. Os itens encontrados foram apreendidos.