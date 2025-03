'Milagre da fé': bebê dado como morto relembra sucesso de cinema

O caso tem sido interpretado por muitos como um verdadeiro milagre, inclusive pela pediatra que fez o atendimento da criança. "Eu vi que ele estava rosadinho. Senti o pulso dele de volta. Eu falei: 'Não estou acreditando no que estou vendo'. Em quase 30 anos de profissão nunca tinha visto isso, é um verdadeiro milagre", comentou a pediatra Marta Dornellas.

Semelhança com o filme 'Superação - O Milagre da Fé'

A história de Davi lembra a trama do filme Superação - O Milagre da Fé (2019), disponível na Disney+, baseado em uma história real. No longa, o jovem John Smith, de 14 anos, cai em um lago congelado no Missouri (EUA) e fica sem sinais vitais por mais de uma hora. Apesar do prognóstico negativo, sua mãe, Joyce Smith, ora fervorosamente e, contra todas as expectativas médicas, John volta à vida.

Nos dois casos, o fator religioso aparece como um elemento central na recuperação. Enquanto a medicina estabelece limites científicos para a reversão de paradas cardiorrespiratórias prolongadas, episódios como esses desafiam explicações convencionais e reforçam a crença de muitas pessoas na intervenção divina.

O que diz a ciência?