Inscrições abertas para eleições no Conselho da Cultura

As inscrições podem ser realizadas exclusivamente por meio de um formulário eletrônico disponível neste link . Para participar, o candidato deve ser maior de 18 anos, residir em Franca há pelo menos dois anos e ter atividade comprovada no segmento cultural escolhido, seja como usuário ou agente cultural.

A Secretaria de Esporte e Cultura de Franca está com inscrições abertas para as eleições dos suplentes de representantes da sociedade civil no Conselho Municipal de Política Cultural, em dois segmentos culturais: Artes Cênicas (teatro, circo e dança) e Culturas Populares, Artesanato e Hip-Hop. Os interessados têm até esta sexta-feira, 21, para se inscrever e participar do processo eleitoral.

Após o fechamento das inscrições, no dia 22 de março, os inscritos receberão o link para o formulário eletrônico de votação via WhatsApp. A votação ocorrerá até as 23h59 do domingo, 23. A apuração dos votos será realizada na segunda-feira, 24, pelo Departamento de Cultura da Secretaria, que enviará os resultados aos agentes culturais registrados e aos atuais membros do Conselho de Cultura.

O Conselho Municipal de Política Cultural é composto por 14 membros titulares e 14 suplentes, que representam tanto o Poder Público quanto diversos segmentos culturais, como Arquitetura, Urbanismo e Museologia; Artes Cênicas; Artes Visuais, Audiovisuais e Literatura; Música; Culturas de Matrizes Identitárias (afro-brasileira, indígena, LGBTQIA+, entre outras); Culturas Populares, Artesanato e Hip-Hop; e Imprensa.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone/WhatsApp (16) 3711-9360.