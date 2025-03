Doze empregos abertos em Franca; salários de até R$ 2,5 mil

Está à procura de emprego no setor educacional? Doze vagas estão abertas nas unidades da Pastoral do Menor e da Família da Diocese de Franca até 28 de janeiro. Confira as oportunidades:

As vagas oferecidas são para apoio pedagógico, com carga horária de 22h e 44h por semana, além de auxiliar de cozinha e professor interlocutor de Libras. Os salários variam de R$ 1.250 a R$ 2.500.

Os interessados devem enviar os currículos exclusivamente pelo site da Pastoral do Menor (clique aqui). Não serão aceitos currículos enviados pelas redes sociais ou WhatsApp.

Veja as oportunidades: