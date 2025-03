Tragédia que matou 12 estudantes na região completa um mês

Segundo o delegado responsável pelo caso, Clodoaldo Vieira, os laudos da perícia técnica ainda não foram disponibilizados. Os documentos devem apresentar os dados dos tacógrafos dos dois veículos, indicando a velocidade no momento da colisão, a distância percorrida, o tempo de condução, descanso e parada dos motoristas, além do deslocamento entre paradas.

Além disso, os laudos técnicos trarão informações detalhadas sobre a dinâmica do impacto, imagens do acidente e outros elementos essenciais para a investigação. A expectativa é que esses documentos ajudem a esclarecer as responsabilidades e circunstâncias da tragédia.

A tragédia

O ônibus com estudantes da Unifran (Universidade de Franca), que tinha destino a São Joaquim da Barra, sofreu um acidente no fim da noite de quinta-feira, 20 de fevereiro. A batida com um caminhão aconteceu no km 3 da rodovia vicinal Waldyr Canevari, entre São José da Bela Vista e Nuporanga. Doze estudantes morreram.

O ônibus, que transportava cerca de 30 pessoas, incluindo o motorista, foi atingido lateralmente por um caminhão de dois eixos, que invadiu a pista contrária. Com o impacto, o veículo foi arrastado pela pista e cortado ao meio.