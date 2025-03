Franca recebe Festival Sabor de São Paulo neste fim de semana

Nesta sexta-feira, 21, e sábado, 22, Franca será palco do Festival Sabor de São Paulo, um evento gastronômico que reunirá bares, restaurantes e produtores da região no Parque de Exposições “Fernando Costa”. A iniciativa faz parte de uma parceria entre a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento, a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, o Mundo Mesa e o Senac.

Com entrada gratuita, o festival tem como objetivo valorizar a culinária regional e impulsionar o turismo gastronômico, destacando estabelecimentos que integram a Rota Gastronômica criada pelo Governo do Estado.

Programação diversificada

As atividades começaram nesta sexta-feira, às 9h, com uma programação voltada à capacitação de profissionais do setor. Entre os temas abordados estão turismo gastronômico, segurança alimentar e turismo rural. Além disso, haverá uma Rodada de Negócios e uma aula-show ministrada pelo chef Viko Tangoda, padrinho da Rota Gastronômica.