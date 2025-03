Motoqueiro bate em poste na São Vicente e fica em estado grave

Um grave acidente na madrugada desta quarta-feira, 19, na avenida São Vicente, no Jardim Noêmia, em Franca, terminou com um motociclista de aproximadamente 21 anos em estado grave, depois que ele bateu a moto em um poste no canteiro central.

Segundo vizinhos que escutaram o barulho do acidente, o motociclista seguia na avenida no sentido Noêmia ao Polo, quando por motivos desconhecidos, perdeu o controle e bateu no poste.

Com o impacto, o capacete da vítima chegou a se soltar. Ele sofreu um ferimento grave na cabeça e, inicialmente, foi socorrido por moradores e motoristas que pararam na avenida.