Franca conquista pódio em campeonato regional de judô

A equipe de judô de alto rendimento de Franca se destacou no 12º Open de Abertura Mogiana, realizado no Ginásio Ipanema Clube, em Ribeirão Preto. Com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, os atletas francanos conquistaram a terceira colocação geral na contagem de pontos, em um evento que reuniu mais de 350 competidores de cidades da região.

Com uma delegação composta por mais de 30 atletas, o time francano contou com o acompanhamento técnico de Carlos Zacarias, Luzia Oliveira e Keyla Dias. Além do excelente desempenho na competição, Franca foi homenageada, recebendo um lugar no quadro Top 10 das entidades mais participativas da temporada 2024.

Destaques da competição

Os judocas de Franca brilharam em diversas categorias, conquistando títulos e pódios. Entre os destaques estão: