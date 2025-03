Franca terá ação de conscientização sobre autismo e Down

Acontece em Franca no próximo domingo, 23, um evento especial voltado à conscientização sobre deficiências, com destaque para o TEA (Transtorno do Espectro Autista) e a síndrome de Down. A iniciativa acontece no Poliesportivo e busca oferecer acolhimento, informação e lazer para famílias e crianças. A ação acontece das 9h às 12h.

"Dia 21 de março é o Dia da Conscientização da Síndrome de Down, e dia 2 de abril, o Dia da Conscientização do Autismo. Por isso, no dia 23, estaremos no Póli com um movimento de conscientização quanto às deficiências”, explica Ana Cristina, pedagoga e idealizadora do Instituto Lalá – Centro de Desenvolvimento Humano.

A importância da ação é reforçada pelos números. “A última pesquisa que saiu consta que a cada 36 crianças que nascem, uma está dentro do Transtorno do Espectro Autista. Então, nós precisamos levar conscientização para a sociedade”, ressalta.