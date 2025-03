Batida entre carros deixa criança ferida e mãe desmaiada

A dona de uma loja localizada na esquina do cruzamento relatou o susto com o barulho da batida. “Foi um estrondo muito alto, nunca tinha ouvido algo assim”, disse a comerciante, de 36 anos.

A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Frederico Moura e Álvaro Abranches. De acordo com testemunhas, o motorista de um Fiat Idea não respeitou a sinalização de parada obrigatória e foi atingido por um Fiat Doblò, que seguia corretamente pela via.

Um acidente entre dois veículos assustou moradores do bairro Cidade Nova, na região central de Franca , na tarde dessa terça-feira,18. O impacto deixou uma criança ferida no olho e a mãe em estado de choque, desmaiada no meio da via.

Dentro do Fiat Doblò, estavam uma mãe e seus três filhos menores. Com o impacto, os airbags foram acionados, e um deles, de apenas 10 anos, foi atingido diretamente no olho esquerdo, chorando muito de dor. Seus irmãos saíram ilesos. A mãe, em estado de choque, conseguiu sair do carro, olhou para a comerciante e apenas pediu: "Por favor, cuide dos meus filhos para mim", antes de desmaiar na via, contou a comerciante.

Sob forte chuva, moradores improvisaram uma cobertura com plástico para protegê-la até a chegada do resgate. As crianças foram levadas para a loja da comerciante que ajudava na prestação de socorro.

Ela também destacou que esse trecho registra inúmeros acidentes e enfatizou a necessidade de maior atenção por parte da Prefeitura, sugerindo, se possível, a instalação de um semáforo.