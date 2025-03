Prefeitura de Franca oferece aulas gratuitas de beach tennis

O Parque dos Trabalhadores "Papa João Paulo II", em parceria com a Prefeitura de Franca e a Associação Ecológica Amigos do Rio Canoas, está oferecendo diversas opções gratuitas para a iniciação esportiva. Dentre as atividades destacadas, estão as aulas de vôlei de praia e beach tennis, que acontecem quatro vezes por semana, ministradas por uma equipe de professores da Prefeitura.

As aulas de vôlei de praia são realizadas às terças e quintas-feiras, das 7h30 às 9h. Para os interessados no beach tennis, são oferecidas duas faixas de horário: das 9h às 10h40 nas terças e quintas, e das 7h30 às 9h10 nas quartas e sextas para participantes de nível intermediário. Para quem está começando na modalidade, as aulas de beach tennis para iniciantes ocorrem das 9h20 às 10h40 nas mesmas quartas e sextas-feiras.

Os interessados em participar das aulas podem simplesmente comparecer ao parque, conversar com os professores e verificar os horários disponíveis nos períodos da manhã e tarde. Não é necessário realizar inscrição prévia, tornando o acesso mais fácil e democrático para todos.

20 modalidades