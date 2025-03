Ladrão se fere em vidros de muro ao tentar fugir da PM

Um empresário de 24 anos quase teve sua Fiat Fiorino furtada na avenida Brasil, em Franca, na madrugada desta quarta-feira, 19. Dois homens tentavam levar o veículo quando foram flagrados pela Polícia Militar. Um dos suspeitos foi preso em flagrante, enquanto o outro conseguiu fugir.

O veículo estava estacionado em frente ao sobrado onde mora a família do proprietário. Os moradores ouviram barulhos suspeitos, avistaram os homens forçando a porta do carro e acionaram imediatamente a polícia. Coincidentemente, uma viatura fazia patrulhamento nas proximidades e chegou rapidamente ao local, quando os dois homens já estariam dentro do veículo, surpreendendo os criminosos.

Ao perceberem a presença dos policiais, os dois suspeitos saíram correndo. Um deles, de 23 anos, tentou escapar pulando o muro de uma residência, mas acabou sofrendo um corte profundo no braço esquerdo ao se ferir nos cacos de vidro da proteção. Ele foi detido no local, enquanto o comparsa conseguiu fugir.

Durante a abordagem, o homem se recusou a revelar a identidade do cúmplice, mas confessou que ambos decidiram “tentar a sorte” ao avistar o veículo. Dependente químico, ele afirmou que pretendia vender a Fiorino para comprar drogas.

Segundo o proprietário, um jogo de facas de corte de sapatos com 20 peças e uma caixa de som que estavam no veículo foram furtados.

O suspeito foi encaminhado ao Pronto-socorro "Dr. Álvaro Azzuz", onde recebeu atendimento médico e levou pontos no ferimento. Em seguida, foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) para prestar esclarecimentos e acabou preso em flagrante, sendo encaminhado à Cadeia Pública do Jardim Guanabara. A polícia segue investigando para localizar o segundo envolvido e os objetos levados por ele.