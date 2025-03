Estratégia falha e prefeitura terá que negociar com os servidores

O que foi proposto?

O projeto propõe reajustar os salários em 4,87% para repor a inflação de 1º de março de 2024 a 28 de fevereiro de 2025, sem aumento real. A administração municipal ofereceu 5% de aumento no vale-alimentação, passando dos atuais R$ 986 para R$ 1.036, e no abono escolar, de R$ 367,65 para R$ 386,04 em 2026. Além disso, a manutenção das seis faltas abonadas por ano.

Os valores estão abaixo dos reivindicados pelo Sindiserv. Segundo o presidente da instituição, Fernando Nascimento, a categoria solicita um aumento real de 4,13%, além da inflação de 4,87%, totalizando um reajuste de 9% no salário. Para o cartão-alimentação, é solicitado o valor de R$ 1.340. Os sindicalistas concordam com o reajuste de 5% no abono escolar, mas reivindicam a criação de um vale-refeição no valor de R$ 15 por dia trabalhado.

Prefeitura de Franca

Em nota, a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos informou que o percentual de reajuste dos servidores foi definido após a divulgação do índice de inflação, na quarta-feira, 12. No entanto, a proposta da administração apenas recompõe as perdas, sem aumento real, com as negociações ainda em andamento.