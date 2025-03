Engenheiro que tentou matar mulher e sogra pode ir a júri popular

O engenheiro Luis Fernando Moreira Bentivoglio Silveira, preso desde outubro do ano passado por tentar matar sua ex-mulher e sua sogra, participou, nesta terça-feira, 18, de uma audiência de instrução no Fórum de Franca.

A sessão, que também contou com a presença das vítimas, determinará se ele será levado a júri popular. A audiência começou às 14h e foi conduzida pelo juiz José Rodrigues Arimatéa, que ouviu testemunhas de acusação e defesa.

Pela primeira vez, Amanda Baldin prestou depoimento à Justiça. Já Luis Fernando participou da audiência de forma online. Ele segue preso em Serra Azul desde o dia do crime, ocorrido em um condomínio na avenida São Vicente, na zona sul de Franca.

Em novembro do ano passado, o engenheiro se tornou réu por tentativa de feminicídio contra Amanda Baldin Ramazini, sua filha de 1 ano e sua sogra, Rosana Baldin. Ele também responde por estupro e violência psicológica contra a ex-mulher.

O caso

Luis Fernando tentou matar Amanda dentro do apartamento onde eles viviam, na avenida São Vicente, no Jardim Noêmia, em outubro de 2024. Mesmo com uma medida protetiva, ele conseguiu acessar o condomínio e surpreendeu a ex-mulher no momento em que ela arrumava as malas para deixar o local. Uma semana antes, ele havia sido preso por descumprir a medida protetiva e furar os pneus do carro dela.

No dia do crime, ao notar a presença do agressor, Amanda, sua mãe, Rosana Baldin, e sua filha, de apenas 1 ano, se trancaram no banheiro. Luis Fernando invadiu o apartamento, arrombou as portas e desferiu vários golpes de faca contra Amanda.

Além de esfaquear a ex-mulher, durante o crime, ele feriu a sogra e a filha antes de fugir. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu capturá-lo pouco depois do ataque.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas a um hospital particular, onde ficaram internadas por alguns dias antes de receberem alta. No momento do crime, Amanda estava grávida de Luis Fernando. Apesar da gravidade das agressões, tanto ela quanto o bebê sobreviveram.

Perfil agressivo

Nas redes sociais, o engenheiro se apresentava como um homem de família e torcedor de futebol. Mas de acordo com familiares de Amanda, o comportamento de Silveira dentro de casa era completamente distinto do que ele exibia nas redes.

O relacionamento com Amanda, com quem ele tem um filho de anos, a filha de 1 ano e outro bebê a caminho, era marcado por abusos psicológicos e uma instabilidade emocional evidente.