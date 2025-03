Franca: transplantado sofre sem remédio da Farmácia de Alto Custo

A Farmácia de Alto Custo, em Franca, é alvo de reclamações dos pacientes que dependem do órgão do Governo do Estado de São Paulo para se tratarem. Nas últimas semanas, as queixas se intensificaram. Francanos vivem a angústia de viver com a falta das medicações que precisam fazer uso diariamente.

Transplantado está há três semanas sem remédio

Jacinto Antonio de Araújo Sousa, de 67 anos, é um desses pacientes. Ele passou por um transplante de rim e necessita de uma medicação específica para que não tenha rejeição. Segundo sua mulher, Niuza Aparecida de Morais Sousa, de 59 anos, já faz três semanas que a medicação está em falta. O remédio é o micofenolato sódico de 360mg e, ainda segundo ela, não está disponível para compra, somente para retirada na Farmácia de Alto Custo.

“Estive lá semana passada para pegar a medicação que meu marido não pode ficar sem, e está em falta. Liga lá, eles falam para ligar semana que vem. Não é vendido em farmácia, só pega na Farmácia de Alto Custo. [...] É muito difícil. A pessoa depende da medicação e não está tendo”, contou Niuza.

Amputado fica sem dieta especial