Sindicato dos Sapateiros realiza assembleia nesta quinta

As negociações entre o Sindicato dos Sapateiros e o Sindifranca (Sindicato da Indústria de Calçados) continuam em andamento, com as partes envolvidas ainda em processo de negociação. De acordo com Wellington Paulo de Oliveira, presidente do sindicato da categoria, após uma reunião, na tarde dessa terça-feira, 18, com o representante patronal, uma assembleia geral acontece nesta quinta-feira, 20, com os trabalhadores para deliberarem sobre as propostas apresentadas pela indústria.

Em janeiro, conforme reportado pelo Portal GCN/Sampi, a categoria solicitava a reposição salarial com base no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), medido de 1º de março de 2024 a 28 de fevereiro de 2025; um ajuste de produtividade e rotatividade de 3%; um aumento real de 5%, além do INPC, totalizando um reajuste de 8%; PLR de 220 horas para o ano de 2024; abono escolar para 2024/2025 e vale-alimentação.

Os patrões apresentaram uma contraproposta nessa terça que será apresentada aos trabalhadores durante a assembleia geral para quinta-feira, às 17h30, na sede do sindicato, na rua Padre Anchieta, 2.160, no centro de Franca.