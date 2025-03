Fotógrafo de Franca recebe prêmio internacional: 'Imensa alegria'

O fotógrafo francano Fernando Landim, de 51 anos, foi premiado no último dia 12 pela Brides Association, recebendo o prêmio de Melhor Foto na categoria "Emoção". A instituição, fundada em 2014 pelo fotógrafo Eliabe Macedo, conta com representantes de diversos países ao redor do mundo.

O prazo para envio das fotografias foi até o dia 20 de fevereiro, e o tema só foi revelado um dia antes da premiação. Ou seja, os fotógrafos submeteram suas imagens sem saber ao certo como seriam avaliados. Nesta edição, o tema abordado foi "Emoção", e Fernando participou em duas categorias: casamento e família. Para a categoria "família", ele enviou quatro fotografias.

O processo de avaliação do prêmio ocorreu em duas etapas. Na primeira fase, um pré-filtro foi realizado pela jurada Pamela Brady, de Cavan, Irlanda, que selecionou duas das fotos enviadas por Fernando para avançarem à etapa seguinte. Na segunda fase, a avaliação ficou a cargo de Karo Viterallo, jurada de Hannover, Alemanha, que atribuiu notas de 0 a 10 com base em critérios como alinhamento com o tema, composição, momento decisivo, originalidade e técnica fotográfica.