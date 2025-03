Universitária de Franca conquista vaga na Universidade de Oxford

A francana Ariane Valadares Canuto, de 21 anos, estudante de medicina da Unifran (Universidade de Franca), foi aprovada para um estágio no Departamento de Pediatria/Neonatologia da Universidade de Oxford, no Reino Unido, um dos centros acadêmicos mais prestigiados do mundo. Com apoio da Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), a futura médica levou sua pesquisa sobre desospitalização de prematuros para um ambiente de excelência acadêmica e científica.

Aprovada para a experiência internacional que ocorre entre março e abril, Ariane, atualmente no 9º semestre do curso, desenvolve sua iniciação científica no Programa Universo Prematuro, no Laboratório de Estratégias em Promoção da Saúde da Unifran, sob a orientação da professora Marisa Brunherotti. Seu estudo, intitulado "Alta hospitalar centrada na família de bebês prematuros: comparação de práticas em duas unidades neonatais no Brasil e na Inglaterra", foi um dos diferenciais que garantiram sua seleção para o estágio em Oxford.

Uma conquista que abre portas

Animada com a oportunidade, Ariane celebra esse passo importante na sua trajetória acadêmica. "Estou realizando um grande sonho! É muito emocionante estar aqui em Oxford desenvolvendo projetos, aprendendo com profissionais excepcionais da universidade, vivenciando experiências transformadoras no John Radcliffe Hospital, e conhecendo essa cidade linda. A pesquisa muda o mundo com seus resultados e no processo abre portas para novas oportunidades e possibilidades para os pesquisadores, e é isso que estou vivendo", celebrou a estudante.