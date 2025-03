Sesi Franca recebe o Bauru pelo NBB no Pedrocão nesta terça-feira

Após garantir classificação no Final Four da BCLA (Basketball Champions League Americas), o Sesi Franca Basquete volta suas atenções ao NBB (Novo Basquete Brasil) 2024/25. O time francano recebe o Bauru, nesta terça-feira, 18, às 20h, no ginásio Pedrocão, em Franca, pela sequência do returno da competição nacional.

A equipe de Franca, dirigida pelo técnico Helinho Garcia, está na 4ª colocação, com 16 vitórias, em 25 jogos. O Bauru é o 7º colocado, com 16 vitórias, em 28 jogos.

O treinador francano diz que é o momento de virar a chave para tentar se manter nas primeiras colocações do NBB. “É uma partida que pode nos colocar de vez entre os três primeiros colocados do NBB. É um adversário, um rival nosso, que também busca as primeiras colocações. Então, é foco total e, acima de tudo, uma motivação grande para que a gente possa conquistar essa vitória e, consequentemente, darmos mais um passo rumo aos grandes objetivos que a gente tem”.