Fezes de cachorros geram discussão e agressões no Jd. Francano

Um casal que reside em um apartamento na avenida Antônio Barbosa Filho, no Jardim Francano, em Franca, registrou um boletim de ocorrência na noite dessa segunda-feira, 17, após afirmar ter sido ameaçado e agredido por um comerciante e sua mulher, proprietários de uma loja ao lado do condomínio onde moram.

De acordo com o boletim de ocorrência, a confusão teve início por causa dos cães do casal. O homem, de 36 anos, contou que estava passeando com os animais quando um indivíduo de estatura mediana, cabelos pretos, usando óculos e se identificando como dono da loja vizinha, parou o carro e começou a discutir. Ele acusava os cachorros de defecarem na via pública e na grama.

Mais tarde, por volta das 16h30, a mulher do tutor dos cães, uma mulher de 37 anos, saiu para caminhar com os animais na companhia da mãe. Nesse momento, o comerciante reapareceu e voltou a reclamar, elevando o tom e, segundo o relato, intimidando as duas mulheres. Testemunhas ouviram o lojista dizer a seus funcionários: "É por culpa de pessoas assim que o mundo está desse jeito".