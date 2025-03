Traficante joga drogas e arma pela janela, mas acaba preso

Um homem de 19 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na avenida Dom Pedro, no Recanto Itambé, em Franca. Ele tentou se desfazer de drogas e arma, jogando-as pela janela, mas não adiantou.

Durante uma operação contra o tráfico, policiais militares chegaram ao prédio e avistaram suspeitos fugindo, ao notar a presença da equipe. Moradores informaram que um dos homens havia entrado em um bloco e apontaram o apartamento onde ele se escondeu.

Os policiais cercaram o local e, ao se identificarem, o suspeito começou a se desfazer de drogas e de um revólver calibre 38, arremessando-os pela janela. Como ele se recusou a abrir a porta, os agentes precisaram arrombá-la.

Dentro do apartamento, foi encontrada uma grande quantia em dinheiro, totalizando R$ 10.069 entre notas e moedas, além de 10 pedras de crack, 25 porções de cocaína, cinco de maconha, quatro celulares e anotações relacionadas ao tráfico. Parte do dinheiro estava escondida dentro do lixo do banheiro.

No imóvel, também havia uma adolescente, que foi encaminhada à delegacia. O suspeito foi preso em flagrante e permanecerá à disposição da Justiça.