Franca sedia encontro de empreendedorismo e inovação

Franca sedia no próximo sábado, 22, a terceira edição do Startup Day Franca, um evento voltado para o empreendedorismo e inovação. A programação ocorrerá no auditório central da Unifran (Universidade de Franca), das 8h30 às 12h30. O evento é promovido pelo Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento.

O encontro faz parte da 11ª edição nacional do Startup Day, uma iniciativa que busca fortalecer a comunidade empreendedora no Brasil. Entre os objetivos do evento estão a ampliação do networking, o incentivo à inovação nos negócios e a troca de experiências entre startups e investidores.

Palestras e oportunidades

A programação contará com palestrantes renomados do setor de inovação e empreendedorismo, abordando tendências e desafios do mercado. O evento reunirá representantes da comunidade de inovação do Brasil, promovendo conexões estratégicas e painéis voltados para o crescimento dos negócios.