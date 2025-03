Pedreiro é preso ao tentar transportar caminhão roubado

A Polícia Militar prendeu um homem em flagrante na noite dessa segunda-feira, 17, após ele ser flagrado tentando transportar um caminhão Ford Cargo, que estacionado na avenida Rio Branco, no bairro Jardim Francano, em Franca. O suspeito confessou que receberia R$ 1 mil para transportar o veículo, que era produto de roubo.

Por volta das 19h10, a PM foi acionada via Copom após moradores presenciarem o homem forçando a porta do caminhão e tentando arrombar a cabine. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o suspeito dentro do veículo, falando ao celular. Questionado sobre a situação, ele negou a tentativa de furto e alegou estar prestando serviço de motorista para o proprietário. No entanto, ao ser solicitado que apresentasse documentos do caminhão ou fornecesse o contato do suposto dono, ele não conseguiu e acabou confessando que o veículo era roubado.

O homem, que trabalha como pedreiro, afirmou que havia sido contratado por uma pessoa, cuja identidade não soube informar, para dirigir o caminhão até um local combinado via WhatsApp, onde faria a entrega e receberia R$ 1 mil pelo serviço.

Quando questionado sobre o motivo de ter sido visto tentando arrombar a porta e o vidro do caminhão, ele justificou que a chave não estava funcionando corretamente. Durante a checagem, os policiais constataram que a placa instalada no veículo não correspondia ao caminhão. A verificação do número do chassi revelou que o veículo havia sido roubado no dia 15 de março.

Diante dos fatos, o suspeito foi preso em flagrante, e o caminhão passará por perícia antes de ser devolvido ao proprietário. A Polícia Civil seguirá com as investigações para identificar outros envolvidos no crime.