Prefeitura inicia projeto Fiscais Ambientais Mirins em escolas

A programação de palestras segue até o dia 31 de março e contemplará outras escolas municipais. Nessa segunda-feira, 17, mais de 530 alunos da Escola Municipal "Professor Aldo Prata", no bairro City Petrópolis, na região norte, participaram do projeto. Nesta terça-feira, 18, é a vez da Escola "Professora Dorotheia Paulino Ferro", no Jardim Dermínio, na região oeste, e, no dia 20, o projeto chegará à Escola "Mitermair Alves Barbosa", no Jardim Luiza 2.

Sobre o projeto

O Fiscais Ambientais Mirins tem como objetivo conscientizar os estudantes da rede municipal sobre a importância da preservação ambiental. A iniciativa é promovida em parceria com as Secretarias de Meio Ambiente e Educação, além da participação da empresa Sempre Franca, responsável pelos serviços de limpeza urbana e coleta de resíduos.