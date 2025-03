Câmara de Franca vota prédio ao Hemocentro e piso a professores

Quatro projetos foram pautados pelo presidente da Câmara Municipal de Franca, vereador Daniel Bassi (PSD), para a sessão ordinária desta terça-feira, 18. Na área da Saúde, os projetos tratam da renovação da concessão do prédio ao Hemocentro e da exigência de fornecimento de laudos médicos detalhados na rede pública. Já na Educação, o texto estabelece o piso salarial para os professores da educação básica pública do município. Por último, há uma resolução que cria a Frente Parlamentar “Moradores em Situação de Rua”.

A sessão também pode ter a manifestação de servidores públicos municipais. Segundo o presidente do sindicato, Fernando Nascimento, eles irão ao encontro se a Prefeitura de Franca enviar o projeto de lei para reajustar salários e benefícios, sem um acordo prévio com a categoria. Para tramitar em regime de urgência, o projeto precisa de dez assinaturas e, para ser aprovado, do voto de pelo menos oito vereadores (maioria simples). Caso a administração municipal não envie o projeto, os trabalhadores não se manifestarão.

Concessão ao Hemocentro

O prefeito Alexandre Ferreira (MDB) enviou um projeto de lei que autoriza a concessão do espaço à Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto, responsável pelo Hemonúcleo de Franca, por um período de até 25 anos. O contrato será válido enquanto a instituição mantiver qualquer convênio com o SUS (Sistema Único de Saúde).