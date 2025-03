Tradicional cavalgada ecológica de Franca acontece neste sábado

Para celebrar o Dia Mundial da Água, que acontece em 22 de março, acontece no próximo sábado a 22ª edição da Cavalgada das Águas. O evento, que percorrerá as margens do rio Canoas – principal fonte de abastecimento da cidade –, visa a reforçar a conscientização sobre a preservação dos recursos hídricos e o cuidado com a natureza. A expectativa é que cerca de 200 cavaleiros participem desta edição especial.

A ação é promovida pela Sabesp de Franca, em parceria com a Associação Educacional e Ecológica Amigos do Rio Canoas.

O percurso, que dura cerca de três horas, passará por belas paisagens da Bacia do Canoas e contará com a travessia a cavalo do próprio rio, simbolizando a conexão dos participantes com a natureza. Ao final do trajeto, será realizado o plantio simbólico de uma árvore nativa, seguido de um almoço de confraternização no Pesque-Pague Bicho da Mata, local de partida do evento.