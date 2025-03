Vigilância notifica donos de 83 terrenos a limparem em 15 dias

A Vigilância Sanitária de Franca notificou 83 proprietários de terrenos baldios para realizarem a limpeza de suas áreas. Os donos dos terrenos terão o prazo de 15 dias, e o edital de notificação foi publicado no Diário Oficial do Município no último sábado, 15.

Segundo a Prefeitura de Franca, caso os proprietários não realizem a limpeza dentro do prazo estabelecido, estarão sujeitos a multas.

Se a administração municipal precisar realizar o serviço de limpeza, será cobrado o valor de R$ 0,064 da UFMF (Unidade Fiscal do Município de Franca) por metro quadrado do imóvel. Um terreno padrão de 200 metros quadrados, por exemplo, pode gerar um custo superior a R$ 1,2 mil, além da penalidade administrativa.

