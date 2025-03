Colégio Agrícola de Franca inaugura pavimentação após 24 anos

A diretora da instituição, Fátima Lespinasse, destacou a importância do apoio da deputada e do ex-deputado. “A pavimentação do acesso interno era uma luta que já durava 24 anos. O Engler e a Graciela foram essenciais para que esse sonho de nossa comunidade escolar se tornasse realidade".

A Etec "Prof. Carmelino Correa Junior", o Colégio Agrícola de Franca , entregou a pavimentação das ruas internas nesta segunda-feira, 17. A solenidade contou com a participação da diretoria da instituição, da deputada estadual Delegada Graciela (PL) e do ex-deputado estadual Roberto Engler (PSDB).

Em 2024, a diretora do colégio reuniu-se com Graciela e solicitou apoio para liberar R$ 1,2 milhão destinados pelo então deputado Roberto Engler, parados desde 2023.

Além de conseguir destravar os recursos, Graciela também enviou mais R$ 450 mil de sua cota particular para possibilitar a pavimentação. “Escolas em boas condições contribuem para a aprendizagem. Nossa região tem vocação para a agricultura, e o ensino oferecido pelo colégio é de excelência. Estou à disposição para continuar colaborando”, disse.

Roberto Engler, em uma das raras aparições em solenidade pública após anunciar sua aposentadoria em 2022, disse que esse é o papel do deputado e destacou a atuação de Graciela na questão. “Destinei recursos para a pavimentação interna do Colégio Agrícola, mas não foi possível conseguir a liberação antes do término do meu mandato”.