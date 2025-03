Número de CNPJs protestados cresce 37% em Franca

Os Cartórios de Franca registraram mais de 29,7 mil CNPJs protestados em 2024, um aumento de 37% em relação ao ano anterior. O crescimento se deve ao salto no total de pessoas jurídicas protestadas, que passou de 21,7 mil em 2023 para 29,7 mil neste ano.

As informações, que vem de um levantamento feito pelo IEPTB-SP (Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil – Seção São Paulo), ainda revelam que, além do aumento de 37% em protestos de CNPJ, também consta uma queda de 6% em relação às pessoas físicas protestadas, que passaram de 48,9 mil em 2023 para 45,8 mil em 2024. Já o total de CPFs e de CNPJs com dívidas nos Cartórios de Protesto apresentou um aumento de 7%, subindo de 70,7 mil para 75,6 mil.

Como consultar e regularizar

Para consultar se uma empresa possui débitos em Cartório, basta acessar o site da Central do Protesto de SP e inserir o número do CNPJ. A consulta é gratuita, instantânea e abrange os dados de todos os 410 Tabelionatos de Protesto do Estado de São Paulo.