Sabesp faz feirão para renegociar dívidas sem juros até dia 31

Podem participar consumidores com contas em aberto em imóveis residenciais, comerciais e industriais da capital, da Grande São Paulo, do interior e do litoral. O atendimento ocorre em agências físicas e online.

A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) iniciou nesta segunda-feira, 17, mais uma edição do feirão Acertando Suas Contas com a Sabesp, que oferece condições especiais para clientes quitarem dívidas. A ação acontece até 31 de março e inclui descontos de até 100% em juros e multas, além de opções de parcelamento.

Nesta edição, a Sabesp permite que os clientes parcelam os débitos em até 12 vezes fixas no cartão de crédito, sem entrada, juros ou multas. Também é possível pagar à vista via PIX ou dividir o valor diretamente com a empresa, com 50% de entrada.

Para aderir ao feirão, é necessário apresentar um documento pessoal (RG ou CNH), CPF e uma conta de água para identificação do número de fornecimento do imóvel, comparecendo à agência da Sabesp em Franca, na avenida Dr. Flávio Rocha, 4951, no Jardim Redentor.