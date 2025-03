Clínica é furtada, e PM encontra TV e prende criminoso em Franca

Uma médica de 39 anos teve seu consultório furtado na noite deste domingo, 16, no Centro de Franca. Ela foi até o local e percebeu a falta de dois televisores, uma caixa de som, uma cafeteira, um lustre e outros objetos menores.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 23h30, após o alarme do estabelecimento, localizado na rua Floriano Peixoto, disparar. A proprietária, ao ser informada do ocorrido, dirigiu-se ao local e acionou o 190.

Os agentes constataram que os criminosos acessaram a clínica escalando o muro da casa vizinha, que está abandonada, e entraram pelo telhado, que foi parcialmente danificado. Durante a vistoria na residência ao lado, os policiais localizaram um dos televisores furtados, escondido para ser retirado posteriormente.

Ao saírem da clínica, os agentes iniciaram buscas e avistaram um grupo de homens caminhando pela avenida Alonso y Alonso. Um deles demonstrou comportamento suspeito, ficando inquieto e olhando repetidamente para a viatura. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado, mas, ao ser questionado, o indivíduo confessou ter participado do furto com mais dois comparsas, que não estavam com ele no momento.

Ele afirmou desconhecer o paradeiro dos outros objetos, mas revelou que havia escondido um dos televisores na casa abandonada. O suspeito foi levado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca e preso em flagrante. Um dos homens que estavam com ele já tem passagem por furto, mas os dois negaram seu envolvimento neste crime. Os outros envolvidos continuam sendo procurados pela polícia.