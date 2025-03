Sem shows, Prefeitura abre licitação da parte técnica da Expoagro

Entre as responsabilidades, a empresa ficará encarregada de emissão de guias de trânsito animal, disponibilizar pelo menos dois veterinários ao longo da exposição e experiência no ramo de, no mínimo, dois anos nos últimos cinco anos.

O valor do teto da licitação – modalidade pregão eletrônico menor valor – é de R$ 33 mil, para o período de 01/05/2025 a 30/05/2025, de acordo com a Secretária Municipal de Desenvolvimento.

Após cancelar a parte artística da 54ª Expoagro 2025, a Prefeitura de Franca divulgou edital de licitação para a contratação de empresa especializada para a realização da parte técnica da Feira, que vai de exposição até concursos com animais, no Parque de Exposições "Fernando Costa".

De acordo com a documentação divulgada pela Secretaria de Desenvolvimento, nesta segunda-feira, 17, as propostas devem ser apresentadas até as 9h30 do dia 7 de abril de 2025. Logo em seguida, ocorrerá a abertura das propostas. O edital deve estar disponível a partir desta segunda no portal eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Parte artística

Após a Prefeitura abrir licitação para a realização da Expoagro 2025, cinco empresas manifestaram interesse na organização da Feira. No entanto, todas foram eliminadas ou desistiram da concessão.

Com isso, no último dia 11, o prefeito Alexandre Ferreira (MDB) divulgou vídeo anunciando o cancelamento da parte artística da maior festa popular da cidade. Alexandre informou também que já iniciou estudo para nova metodologia de contratação de empresas para organização dos shows nas próximas edições da feira.