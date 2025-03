Onde está Áureo? Sumiço de morador de Franca completa dois anos

“É muito angustiante a situação para todos da família, nós sofremos muito com tudo isso”, diz Ellen Fontanezi, filha do idoso.

Desde que sumiu de uma clínica em Olímpia, onde realizava tratamento para Alzheimer, Áureo nunca mais foi visto. Apesar das buscas realizadas e da abertura de um inquérito policial, nenhuma câmera de segurança, pista ou depoimento foi capaz de elucidar o desaparecimento. Áureo é um comerciante do bairro Santa Rita e muito conhecido em Franca.

Dois anos se passaram, e o mistério continua: onde está Áureo Danilo Fontanezi, de 76 anos, que desapareceu sem deixar rastros? Nenhuma pista, nenhum sinal de vida, nenhuma resposta. O idoso, que morava em Franca , sumiu de uma clínica em Olímpia no dia 17 de março de 2023, quando tinha 74 anos e, desde então, sua família vive um tormento sem fim, sem saber se ele está vivo ou morto.

Sobre a possibilidade de o pai ainda estar vivo, ela admite que perdeu as esperanças. “Não temos mais esperança, infelizmente, pelo tempo que se passou. A gente gostaria de pelo menos saber o que aconteceu, a família deveria ter pelo menos uma resposta da clínica, dos órgãos que estão investigando o caso”, desabafa Ellen.

Em outubro do ano passado, uma ossada foi encontrada na região da clínica. O material foi encaminhado para exames em São Paulo. Segundo Danilo Fontanezi, outro filho do idoso, a família ainda aguarda novidades sobre os resultados dos exames, que podem, enfim, encerrar a angústia em torno do paradeiro de Áureo.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública, informou que o caso foi investigado pela Delegacia de Olímpia, que concluiu o inquérito policial e o encaminhou ao Poder Judiciário em abril de 2024. Posteriormente, a pedido do Ministério Público, foram realizadas novas diligências, e o inquérito foi novamente remetido ao Judiciário, sem retorno à unidade policial.