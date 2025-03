Frentista cai em golpe ao comprar carro e perde R$ 14,5 mil

O golpista alegou que havia comprado o carro para sua sobrinha, mas ela não estava conseguindo pagar o carro, sendo assim, ele estava vendendo o veículo para cobrir os custos. Convencida pela história, a vítima agendou uma visita para ver o carro, gostou do estado do automóvel e decidiu fechar o negócio e foram até um cartório da cidade.

No momento do pagamento, a vítima realizou a transferência via Pix, mostrando para a suposta sobrinha o comprovante, que no momento confirmou a venda. Entretanto, ao voltarem para buscar o carro, a suposta sobrinha começou a alegar que o valor na verdade não havia caído na conta, a vitima foi procurar o vendedor no WhatsApp, mas logo foi bloqueada pelo estelionatário, que desapareceu sem deixar rastros

A vítima prontamente chamou a polícia que registrou um boletim de ocorrência. A suposta sobrinha alega que também foi vítima do golpe, mas segundo a vítima, a ação foi muito suspeita, pois ela havia confirmado a venda e depois voltou atrás. No final, a vítima ficou sem o carro e com um prejuízo de R$ 14.500.

Desesperado, o homem lamenta o prejuízo e afirma que o golpe afetou profundamente sua rotina. "Não estou nem conseguindo dormir direito", desabafou.