Rebecca apresenta melhora, mas estado ainda é grave

A família reforça o apelo para que doadores de qualquer tipo sanguíneo compareçam ao Hemocentro de Franca, localizado na avenida Doutor Hélio Palermo, 4.181, no bairro Recanto do Itambé, informando o nome de Rebecca Cristina no momento da doação.

Requisitos para doação de sangue:

Idade: entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam de autorização dos responsáveis);

Peso: acima de 50 kg;

Saúde: estar em boas condições de saúde, sem sintomas de gripe, febre ou infecções;

Alimentação: estar alimentado, evitando comidas gordurosas nas três horas que antecedem a doação;

Hidratação: beber bastante água antes da doação.