'Águas de março' chegam, e Franca deve ter chuva até sexta-feira

Depois de um longo período de tempo seco e uma forte onda de calor em Franca, a cidade recebeu nesse fim de semana as "águas de março", que devem marcar uma semana chuvosa na cidade. De acordo com a previsão para os próximos dias, o padrão deve se manter, com períodos de sol intercalados com chuvas rápidas ao longo do dia e da noite.

De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, até este domingo, 16, choveu apenas 16 mm no mês de março em Franca. O volume da precipitação representa apenas 8% dos 207 mm que são esperados para o período.

Mas na tarde de domingo, a situação se inverteu com o sol forte da manhã dando lugar às nuvens, com pancadas de chuva registradas até a manhã desta segunda-feira, 17, quando os francanos acordaram com o dia nublado e com alguns pontos de chuva na cidade. A previsão é para que o tempo se mantenha desta maneira, com possibilidade de chuva a qualquer momento. As temperaturas devem variar entre 20°C e 29°C, com uma precipitação prevista de 3,9 mm de chuva.