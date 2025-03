Servidores temem envio de projeto sem acordo com sindicato

Os servidores públicos municipais rejeitaram, por unanimidade, a proposta da Prefeitura de Franca de reajustar os salários apenas pela inflação, sem aumento real. A decisão foi tomada em assembleia neste sábado, 16, na sede do Sindserv (Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Municipais de Franca e Região). Agora, a categoria planeja uma manifestação na sessão ordinária da Câmara Municipal, nesta terça-feira, 18.

Os servidores temem que a prefeitura repita o que fez em 2024 e envie ao Legislativo o projeto de reajuste salarial e de benefícios sem acordo com o sindicato, mesmo após a categoria rejeitar os valores oferecidos. "Foi cogitado isso na assembleia e, se acontecer, o pessoal irá à Câmara se manifestar", disse o presidente do Sindserv, Fernando Nascimento.

O receio é que o Executivo envie o projeto de reajuste, manobrando com a base governista para votar os termos do “acordo” em regime de urgência. Segundo Nascimento, os servidores estão buscando contato com os vereadores por telefone e WhatsApp desde sábado, 16. "Depois, na segunda-feira (17), manifestaremos-nos lá e veremos se encontramos algum na Câmara. Na terça-feira de manhã (dia da sessão), iremos lá também".

Negociações