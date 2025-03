Franca gasta R$ 8,4 mi por mês, mas cidade segue suja

A administração municipal publicou, então, a licitação, no bilionário valor de R$ 3.026.709.251, no Diário Oficial do Município em 20 de outubro de 2023. A Seleta venceu a disputa em leilão na Bolsa de Valores de São Paulo em 8 de março de 2024.

Faz um ano desde que o contrato foi fechado. A empresa, que agora se chama Sempre Franca, mudou de nome, mas as reclamações sobre a limpeza da cidade continuam as mesmas. As melhorias prometidas seguem no limbo. A cidade continua suja, e a fiscalização é absolutamente ineficaz.

Muitas reclamações

Diariamente, a população procura portais de notícias e emissoras de rádio da cidade para apresentar suas reclamações. No portal GCN/Sampi e na Rádio Difusora AM 1030 kHz, multiplicam-se as queixas sobre problemas com a coleta de lixo, com o trabalho dos lixeiros e com a sujeira generalizada em espaços públicos. Há de tudo!

Moradores denunciam o excesso de lixo em praça do Santa Terezinha