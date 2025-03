Padrinho denuncia calúnia após ser acusado de abuso sexual

Uma mãe de 40 anos acusa um aposentado de 77 anos, padrinho de sua filha, de agressão e abuso contra a criança de 2 anos e 11 meses. O próprio acusado procurou a polícia nesse sábado, 15, para denunciar o que ele diz ser uma calúnia. O idoso nega qualquer ato de violência e afirma que a acusação não tem fundamento.

De acordo com o boletim de ocorrência, o idoso afirmou que a menina frequenta sua casa regularmente e tem grande carinho por ele, chegando a chamá-lo de "vovô". No entanto, recentemente, a mãe da criança enviou mensagens para a mulher do aposentado, acusando-o de agressão.

Além das mensagens, a mulher anexou um vídeo em que faz perguntas à filha sobre o suposto caso. No registro, ela questiona a menina sobre um nome que não pode ser ouvido claramente no áudio. Em resposta, a criança menciona que o idoso teria dito que sua parte íntima era cheirosa e ainda afirma que ele teria batido nela.

Durante a gravação, a mãe continua interrogando a filha, que, em um momento, coloca a mão na sua parte íntima em resposta às perguntas. Para o aposentado, a forma como a mulher formula os questionamentos pode ter induzido a menina a responder de maneira que desse a entender que houve algo errado.

O idoso afirmou que vai processar a mãe da criança por calúnia e irá apresentar o vídeo como prova de que a menina pode ter sido influenciada. Ele também foi orientado a contratar um advogado e formalizar a queixa-crime no Fórum de Franca.

O caso agora está sob investigação da Polícia Civil.