Morador de rua furta celular para comprar drogas e é preso

Uma mulher de 54 anos teve seu celular furtado nesta sexta-feira, 15, enquanto estava em uma loja no Centro de Franca.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima acionou a Polícia Militar por volta das 17h30, relatando que um homem havia levado seu celular. Os agentes foram ao local informado, um estabelecimento na rua do Comércio. Ao analisarem as gravações das câmeras de segurança, os policiais conseguiram identificar as características do autor do furto.

Iniciou-se um patrulhamento na região. Pouco tempo depois, os agentes localizaram o suspeito na rua Júlio Cardoso. Durante a abordagem e a revista pessoal, o celular foi encontrado. Ao ser questionado, ele confessou o crime, alegando ser morador de rua e ser dependente químico.