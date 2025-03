Alzheimer e direitos esquecidos: o que todos precisam saber

Atenção! Se a pessoa já era portadora da doença antes de começar a contribuir ou retomou os pagamentos já doente, de um modo geral, não terá direito aos benefícios. A única exceção é se houver agravamento da condição ou surgirem novas doenças incapacitantes.

2. Acréscimo de 25% na Aposentadoria

Pacientes com Alzheimer muitas vezes precisam de assistência permanente para realizar tarefas básicas, como alimentação, higiene e locomoção. Para esses casos, o aposentado por invalidez pode solicitar um acréscimo de 25% no valor do benefício. Esse adicional:

Pode ser solicitado a qualquer tempo.

Vale mesmo que a aposentadoria já tenha sido concedida há anos e até por outro motivo. Exemplo: O segurado aposentou-se por invalidez por possuir problemas de coluna e, anos mais tarde, descobriu-se um Alzheimer.

Gera direito a valores retroativos caso o paciente já necessitasse de auxílio se terceiros antes da solicitação, pode fazer jus ao recebimento dos respectivos valores desde o início, limitada aos últimos 5 anos.

3. Isenção do Imposto de Renda

A legislação tributária brasileira prevê isenção do Imposto de Renda para aposentados diagnosticados com Alzheimer, independentemente da modalidade da aposentadoria. Esse benefício vale mesmo se a doença tiver sido diagnosticada depois da concessão do benefício. O mesmo raciocínio vale para quem recebe pensão por morte e teve o diagnóstico de Alzheimer. Para solicitar, é necessário apresentar: