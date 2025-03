Cidades da região vão receber R$ 6,6 mi para área verde e lazer

Oito cidades da região de Franca vão receber um investimento de R$ 6,6 milhões para revitalizar e implantar parques, áreas de lazer, ciclovias e pistas de caminhada. Os municípios contemplados são Guará, Igarapava, Ituverava, Miguelópolis, Morro Agudo, Ribeirão Corrente, Patrocínio Paulista e São José da Bela Vista.

Os convênios com as Prefeituras e o governo do Estado foram firmados na última quinta-feira, 13, no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo. Já os recursos foram liberados por meio do FID (Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos).

Os investimentos são voltados à preservação ambiental, recuperação de áreas urbanas degradadas e ampliação da mobilidade urbana.