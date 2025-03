Fim de semana será de chuva e máxima de até 31°C em Franca

No domingo, 16, é esperado sol com muitas nuvens e chuva pela manhã. À tarde, com temporal e noite chuvosa. Com 15,4 milímetros de precipitação, os termômetros devem oscilar entre 20°C e 29°C. A umidade ficará acima dos 60%, considerados como mínimo ideal para a saúde humana pela OMS (Organização Mundial da Saúde).

As pancadas devem continuar na cidade, pelo menos, até o dia 29 de março. Já a temperatura deve ficar entre 18°C e 29°C na próxima semana.