PF prende homem com conteúdo de abuso sexual infantil

A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta sexta-feira, 14, um indivíduo com armazenanamento material de abuso sexual infantojuvenil em São Joaquim da Barra, a 50 km de Franca. A ação faz parte da terceira fase da Operação Medjay, coordenada pela Delegacia da PF em Ribeirão Preto, que tem como objetivo intensificar o combate a crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes.

Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência do investigado, os agentes encontraram um celular com grande quantidade de conteúdo ilícito. O suspeito foi detido no local e pode responder pelo crime de armazenamento de material de abuso infantil, previsto no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), com pena de até quatro anos de reclusão.

A Polícia Federal reforça a gravidade desse tipo de crime e alerta os pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar crianças e adolescentes tanto no ambiente virtual quanto no mundo real, prevenindo situações de risco.

Ainda segundo a PF, as investigações continuam.